Песков рассказал об отношениях Путина и саудовского принца

В Кремле объяснили дружеское приветствие Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда на саммите "двадцатки" в Аргентине.

"У российской стороны свои отношения с Саудовской Аравией", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как трактовать то, что на фоне подозрений со стороны ряда мировых лидеров в якобы причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи, Путин тепло приветствовал бен Сальмана.

"Мы отмечаем готовность саудитов принимать участие в расследовании", - добавил представитель Кремля.

"Мы заинтересованы в продолжении развития двусторонних отношений", - сказал Песков, отметив, что у Владимира Путина и Мухаммеда бен Салмана на полях саммита "состоялась весьма продуктивная и содержательная беседа".

"Помимо вопросов двусторонних отношений затрагивалась и тема взаимодействия в рамках ОПЕК-плюс", - сообщил пресс-секретарь российского лидера. "Именно исходя из заинтересованности в развитии двусторонних отношений и осуществляются контакты на высшем уровне", - пояснил он.

На вопрос, "давал ли пять" Путин так же кому-либо из мировых лидеров, Песков ответил: "На моей памяти, да". Но перечислять их не стал.

"Хорошие личные отношения - залог достаточно эффективного взаимодействия на взаимовыгодной основе", - заключил представитель Кремля.