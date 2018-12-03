Тело футболиста "Локомотива" помогла найти лиса

Погибшего футболиста молодежного "Локомотива" Алексея Ломакина случайно обнаружила лиса. Об этом сообщил источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования.

Согласно неофициальным сведениям, тело парня было обнаружено в парковом массиве недалеко от улицы Борисовские пруды. Оперативники, прочесывавшие зону поиска, сначала увидели лису, которая несла в зубах куртку 18-летнего футболиста. А вскоре нашли и тело Ломакина. Следов насильственной смерти на его теле нет, только ссадины на лице.

По этому факту назначена доследственная проверка. Как отметили в ГСУ СК по Москве, точная причина смерти Ломакина будет установлена по итогам экспертиз.

Ранее "РГ" сообщала, что в полицию обращалась мать молодого человека. По ее словам, Алексей отправился на медосмотр на клубную базу, а потом через какое-то время перестал отвечать на звонки. Известно, что незадолго до смерти спортсмен встречался с другом. Но, судя по камерам видеонаблюдения, по улице он шел один, за ним никто не бежал.