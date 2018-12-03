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03.12.2018 19:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тело футболиста "Локомотива" помогла найти лиса

Текст: Сергей Бабкин

Погибшего футболиста молодежного "Локомотива" Алексея Ломакина случайно обнаружила лиса. Об этом сообщил источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования.

Согласно неофициальным сведениям, тело парня было обнаружено в парковом массиве недалеко от улицы Борисовские пруды. Оперативники, прочесывавшие зону поиска, сначала увидели лису, которая несла в зубах куртку 18-летнего футболиста. А вскоре нашли и тело Ломакина. Следов насильственной смерти на его теле нет, только ссадины на лице.

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По этому факту назначена доследственная проверка. Как отметили в ГСУ СК по Москве, точная причина смерти Ломакина будет установлена по итогам экспертиз.

Ранее "РГ" сообщала, что в полицию обращалась мать молодого человека. По ее словам, Алексей отправился на медосмотр на клубную базу, а потом через какое-то время перестал отвечать на звонки. Известно, что незадолго до смерти спортсмен встречался с другом. Но, судя по камерам видеонаблюдения, по улице он шел один, за ним никто не бежал.

Происшествия Правосудие Следствие Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Локомотив" Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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