На Восточном собрали две ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а"

На космодроме Восточный завершился цикл механической сборки пакета (первой и второй ступени) ракеты-носителя (РН) "Союз-2.1а". Это будет четвертый пуск с новой российской площадки.

"Следующий этап - проведение пневмоиспытаний двигательных установок, электрические испытания и заключительная операция - общая сборка ракеты космического назначения", - передает сегодня пресс-центр Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Ранее, 29 ноября, на Восточном приступили к заправке разгонного блока "Фрегат" компонентами топлива и сжатыми газами (перед этим он прошел пневмовакуумные и электрические испытания).

Работы по заправке "Фрегата" также идут по графику и завершатся 17 декабря. После заправки разгонный блок доставят в монтажно-испытательный корпус космических аппаратов, где будут собирать космическую головную часть.

"Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с российскими спутниками дистанционного зондирования земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" N5 и N6 намечен на 27 декабря 2018 года", - напоминает ЦЭНКИ.