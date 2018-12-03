Прокуратура проверит инцидент в самолете с группой "Чайф" на борту

Западно-Сибирская транспортная прокуратура инициировала проверку по признакам нарушения прав потребителей на борту самолета авиакомпании S7. Как рассказала "РГ" старший помощник Новосибирского транспортного прокурора Евгения Жбирь, в самолете был значительно превышен нормальный температурный режим.

По ее словам, пассажиры самолета, летевшего из Новосибирска в Екатеринбург, заявляют, что температура на борту поднялась под 40 градусов по Цельсию. В то же время бортпроводники настаивают на 32 градусах, хотя и это значение выше нормального температурного режима.

- Экипаж не смог нормализовать температуру на борту самолета, вследствие чего могли быть нарушены права пассажиров, - отметила Евгения Жбирь. - Прокуратуре предстоит выяснить, произошел ли сбой на земле или уже в воздухе, от этого зависит оценка технического обслуживания.

Инцидент произошел на борту относительно нового воздушного судна Embraer 170. Это небольшой самолет, который используется в основном для внутренних перелетов. На его борту находилось 77 человек, в числе которых оказались и представители известной рок-группы "Чайф" Владимир Шахрин и Владимир Бегунов. Ранее в сети появилось видео, на котором бортпроводница извиняется перед музыкантами, в свою очередь те объясняют, что извиняться стоит перед всеми пассажирами самолета.