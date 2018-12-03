Инцидентом на борту самолета с группой "Чайф" занялись следователи

Следственный комитет РФ намерен провести проверку по факту инцидента на борту самолета Новосибирск - Екатеринбург. В салоне, где среди прочих пассажиров находились музыканты группы "Чайф", поднялась температура.

"Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а по результатам проверки принято процессуальное решение", - сообщает канал ведомства в WhatsApp.

Напомним, в минувшее воскресенье Embraer авиакомпании S7 выполнял рейс из Новосибирска в Екатеринбург. Как рассказали пассажиры, почти сразу, как они разместились в салоне, температура поднялась, и стало трудно дышать из-за горячего воздуха, который шел из вентиляции.

Музыканты начали возмущаться по поводу некомфортных условий. Когда стюардесса попыталась объясниться, они попросили извиниться перед всеми пассажирами в самолете, вынужденными терпеть жару и духоту.

По словам пресс-атташе рок-группы Марины Залогиной, музыканты не имеют претензий к авиакомпании. Между тем в самой авиакомпании подтверждают, что на протяжении всего полета температура в салоне была высокой. Сейчас в причинах неполадок разбираются специалисты.