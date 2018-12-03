В Минск доставлен крест-мощевик с частицей Ризы Господней

В Минск доставлены поклонный крест-мощевик с частицей Ризы Господней и ковчеги с частицами мощей великомученика и целителя Пантелеимона и блаженной Матроны Московской.

Все три святыни христианства будут доступны для поклонения верующих в Храме-памятнике в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества, сообщили в пресс-службе храма.

Святыни в Беларуси впервые.

Справка "РГ"

Крест-мощевик Ризы Господней. Он хранит частицу Ризы Господней - фрагмент одежды Иисуса Христа, а также мощи 21 святого. Он пробудет в Минске во Всехсвятском храме-памятнике до 2 мая и будет доступен для поклонения всем желающим.

Великомученик Пантелеи́мон - христианский святой, почитаемый в лике великомучеников, целитель, врач. Глава Пантелеимона хранится в Пантелеимоновом монастрые на Афоне. Частицы мощей святого находятся во многих городах России. В Православной церкви Пантелеимон почитается как покровитель воинов (его языческое имя Пантолеон переводится как "лев во всём"), а также как целитель, что связано с его вторым, христианским, именем Пантелеимон - "всемилостивый".

Матрона Московская (Матрона Дмитриевна Никонова, 1881-1952 годы) - святая русской православной церкви. День 8 марта - день обретения мощей Матроны - стал одним из православных праздников - днём празднования в честь святой блаженной Матроны Московской.

2 мая 1999 года Матрона канонизирована как местночтимая святая Московской епархии. В октябре 2004 года состоялась её общецерковная канонизация. Частицы мощей святой Матроны Московской доставлялись для поклонения в самые разные города России.