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03.12.2018 16:28
Рубрика: Легковые авто

В России средняя цена нового автомобиля выросла до 1,4 млн рублей

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

По итогам января - октября средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,42 миллиона рублей. Это на 7 процентов больше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные озвучило аналитическое агентство "Автостат".

Как уточнили эксперты, средняя стоимость иномарки составляет 1,64 миллиона рублей, автомобиля отечественного производства - 623 тысячи рублей.

Больше всего выросла средняя стоимость Geely. За 10 месяцев цены на автомобили китайской марки выросла на 43,2 процента. На втором месте - Peugeot (плюс 29,2 процента), на третьем - Infiniti (плюс 21,3 процента).

Фото: depositphotos.com
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У Skoda, Lifan, Volvo, Kia и Ford рост средневзвешенных цен колеблется от 10 до 17 процентов. У 21-го бренда этот показатель увеличился менее чем на 10 процентов.

А вот снижение средней цены произошло только у шести производителей. Это китайский Zotye (минус 9,6 процента), Jaguar (минус 3 процента), Subaru (минус 1,2 процента), Honda (минус 1,1 процента).

Средневзвешенная цена рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций.

В начале декабря цены на автомобили в России изменили 12 компаний.

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#автомобили