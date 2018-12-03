В России стартовал прием заказов на новый Mercedes-Benz GLE

Новый Mercedes-Benz GLE доступен для заказа в России. Автомобиль появится в продаже в первом квартале будущего года. Его презентация прошла на Парижском автосалоне в октябре.

Кроссовер построен на платформе MHA (Modular High Architecture). Он получил новую оптику, большие колесные диски, видоизмененные бамперы и иную решетку радиатора. Другие особенности новинки - рекорд по аэродинамике в сегменте автомобилей в классе SUV (Сх = 0,29), а также увеличенная на 80 миллиметров колесная база.

Автомобиль получил новые двигатели и систему 4Matic, второй ряд сидений с электрической регулировкой. Машину оснастили мультимедийной системой Mercedes-Benz User Experience последнего поколения с двумя 12,3-дюймовыми дисплеями, дающими широкоформатное изображение.

Как уточнили в пресс-службе "Мерседес-Бенц Рус", модель доступна в трех вариантах. Цена на GLE 300 d 4MATIC Premium начинается от 4 650 000 рублей, на GLE 300 d 4MATIC Sport - от 4 950 000 рублей, на GLE 450 4MATIC Sport Plus - от 6 230 000 рублей.

Ранее в Mercedes-Benz объявили об увеличении цен на две модели: пикап X-Klasse и внедорожник G-Klasse.