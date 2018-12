Экстремальная дорога в Мексике заставляет водителей сходить с ума

Бывают легкие автотрассы, словно бы созданные для только что закончивших автошколу новичков, пустые, ровные и прямые как стрела. На них главное - не уснуть от монотонности и не съехать в кювет.

Бывают сложные, извилистые и труднопроходимые, по горам и болотам, через иссушающую жару, таёжных комаров и гнус. Дошедшим до финиша смельчакам в дрожащие руки суют медную табличку и стограммовую стопочку: ну-ну, успокойся, выдыхай! You did it.

А бывают и такие, где ПДД, законы физики и простая человеческая логика летят верх тормашками, где водителю нужно собрать в кулак весь свой опыт и самообладание, чтобы не сойти с ума и в панике не отпустить руль.

Одна из таких головоломных дорог - шоссе №150 в Мексике между городами Орисаба и Теуакан. Мало того, что это многокилометровый петляющий в высокогорье серпантин, тут еще и правостороннее движение внезапно меняется на левостороннее. Менее чем на одном километре шофер должен перед крутым поворотом резко перестроиться на встречную левую полосу, после поворота вернуться на свою правую, потом снова на "встречку" и назад.

Как объясняют выжившие после этой сюрреалистической кадрили водители, сделано это для того, чтобы поднимающиеся по серпантину грузовики-длинномеры проходили повороты по максимальному радиусу и не собирали за собой длинные "хвосты" из ползущих сзади машин. Логика в этом есть, но все равно как-то страшновато.