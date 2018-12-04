"ГАЗели-Next" с турбодизелем Volkswagen заметили у дилеров

Один из официальных дилеров "Группы ГАЗ" получил "ГАЗели" с турбодизелем Volkswagen. Как сообщает "Русский автомобиль", официальный представитель "ГАЗа" настаивает, что "продажи пока не начались, поступили несколько предсерийных автомобилей для отслеживания в условиях реальной эксплуатации".

Машины "уйдут" местным перевозчикам, они предназначены для обратной связи - выявления недочетов.

Ранее Горьковский автогигант заявлял, что продажи "ГАЗели Next" с моторами VW стартуют в следующем году (как в России, так и в Европе). С конвейера ежегодно будет сходить 40 000 автомобилей "ГАЗелей Next" с силовым агрегатом от Volkswagen.

На данный момент в моторную гамму "ГАЗели Next" входит бензиновый двигатель УМЗ Evotech 2.7 л. (120 л.с.), дизельный Cummins ISF 2.8 л. (149 л.с.), а также битопливный бензиново-газовый (модификация УМЗ Evotech). Все моторы работают в паре с 5-ступенчатой КП. Минимальная стоимость "ГАЗели" с УМЗ Evotech 1,1 млн, а с Cummins - 1,25 млн рублей. Очевидно, что серийные "ГАЗели Next" с немецким дизелем будут стоить несколько дороже. Максимальная мощность этого двигателя составляет 136 л.с., а максимальный крутящий момент 340 Нм достигается в диапазоне 1600-2250 об/мин.

Напомним, ГАЗ уже сертифицировал все семейство "ГАЗель Next" в новой модификации с 2,0-литровым турбодизелем Volkswagen и 6-ступенчатой механической трансмиссией.

Впервые "ГАЗель Next" с немецким "сердцем" представили в конце сентября на международной выставке коммерческого транспорта в Ганновере "IAA-2018".