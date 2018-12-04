Рассекреченные архивные документы, подтверждающие факт того, что бой 28 панфиловцев у разъезда Дубосеково действительно был, представил в Российском военно-историческом обществе министр культуры Владимир Мединский.

В опубликованной в понедельник в "РГ" статье Мединский уже рассказывал о том, что осенью 2018 года в архиве ФСБ было рассекречено дело под грифом "Смерш" 1942-1944 годов, в котором обнаружены не только свидетельства того, что бой 28 панфиловцев был, но и его описания. Присутствовавший на мероприятии в РВИО начальник Центрального архива Министерства обороны РФ Игорь Пермяков пояснил, что все рассекреченные материалы находятся в открытом доступе. Он призвал историков: "Берите документы, смотрите, сами делайте выводы".

Руководитель комитета Международного панфиловского движения Алексей Галицкий, не скрывая радости, сообщил корреспонденту "РГ", что еще утром отправил опубликованные документы в Казахстан. Их получили внучки генерала Ивана Панфилова Айгуль и Алуа Байкадамовы и активисты движения, которое охватывает также Киргизию и Узбекистан. По словам Галицкого, документы рассекречены как раз вовремя: не так давно редактор одного из казахских интернет-порталов предложил переименовать знаменитый парк 28 героев-панфиловцев в Алма-Ате, "так как подвига никакого не было", при этом он ссылался на российских историков. "Это достойный ответ всем тем, кто сомневался", - считает Галицкий.