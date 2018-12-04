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04.12.2018 14:03
Рубрика: Легковые авто

Новый кроссовер Kia заметили на тестах

Компактный кроссовер Kia сфотографировали во время тестов. Шпионские снимки новинки публикует Motor1.

Сообщается, что SUV построят на базе Ceed, а в линейке кроссоверов бренда автомобиль расположится между моделями Stonic и Sportage.  

По предварительным данным, машина также унаследует у Ceed и моторную гамму. Речь идет о 1,0- и 1,4-литровых бензиновых агрегатах и 1,6-литровом дизельном двигателе. Полного привода не будет.

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
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Ожидается, что дебют автомобиля состоится через несколько месяцев на Женевском автосалоне.

Ранее стало известно, что Kia планирует наладить в России производство нового кроссовера B-класса, который должен занять "лидирующие позиции" в своем сегменте.

"Пропишется" ли SUV на базе Ceed в нашей стране - пока загадка. В СМИ появлялась информация, что в РФ могут начать собирать кроссовер, ближайшим родственником которого станет Hyundai Creta.

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#Kia