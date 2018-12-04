Новый кроссовер Kia заметили на тестах

Kia Motors America was seen testing a fully disguised prototype of the first-ever Ceed crossover, and appeared to have all of the production-ready body panels. https://t.co/SSvnFKCgi8 pic.twitter.com/ojPavaxQBz — Motor1.com UK (@Motor1UK) 4 декабря 2018 г.

Компактный кроссовер Kia сфотографировали во время тестов. Шпионские снимки новинки публикует Motor1.

Сообщается, что SUV построят на базе Ceed, а в линейке кроссоверов бренда автомобиль расположится между моделями Stonic и Sportage.

По предварительным данным, машина также унаследует у Ceed и моторную гамму. Речь идет о 1,0- и 1,4-литровых бензиновых агрегатах и 1,6-литровом дизельном двигателе. Полного привода не будет.

Ожидается, что дебют автомобиля состоится через несколько месяцев на Женевском автосалоне.

Ранее стало известно, что Kia планирует наладить в России производство нового кроссовера B-класса, который должен занять "лидирующие позиции" в своем сегменте.

"Пропишется" ли SUV на базе Ceed в нашей стране - пока загадка. В СМИ появлялась информация, что в РФ могут начать собирать кроссовер, ближайшим родственником которого станет Hyundai Creta.