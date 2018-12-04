Около 1100 иностранцев обратились в 2018 году за получением гражданства в Беларуси

Миграционные процессы не обходят стороной и десятимиллионную Беларусь. Об этом можно судить и по данным МВД: в уходящем году уже почти 1100 иностранных граждан выразили желание получить гражданство РБ. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Николай Мельченко. Он принимает участие в двухдневной международной конференции по вопросам безгражданства в странах Содружества, которая 4 декабря начала свою работу в Минске.

Представитель МВД пояснил, что среди претендентов на синий белорусский паспорт, четверть претендентов - лица без гражданства. В основном это представители стран СНГ: России, Украины, Средней Азии. "Зафиксировано и незначительное количество беженцев из дальнего зарубежья: Сирии, Йемена", - добавил он.

Цель минской конференции, пояснил замминистра, - публичный мониторинг ситуации в этой сфере, обмен передовым опытом с европейскими странами, выработка наиболее приемлемых подходов и стратегии, направленных на идентификацию лиц без гражданства.

В то же время, безгражданство, по его словам, не является серьезной проблемой для Беларуси, в доказательство он привел свежие цифры статистики. "Если на грани веков в РБ было около 20 тысяч лиц без гражданства, то в нынешнем году эта цифра чуть более шести тысяч".

Однако недооценивать эту общепланетарную угрозу не следует, подчеркивали участники конференции. Ведь она касается сегодня не менее 10 миллионов человек во всем мире. Подобные ситуации возникают в силу различных причин, включая пробелы в законодательстве и несовершенство правоприменительных практик.

Еще четыре года назад управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев начало реализацию глобальной кампании по ликвидации безгражданства в течение десяти лет. Она содержит программу из десяти шагов, которые необходимо предпринять для разрешения подобных ситуаций и их предотвращения.

Уже в будущем году запланировано мероприятие с участием высокопоставленных представителей всего мира, чтобы оценить достигнутый прогресс за первые пять лет ее проведения. Представитель Верховного комиссара в Беларуси Жан-Ив Бушарди выразил надежду, что нынешняя конференция "станет платформой для диалога между государствами Содружества и участниками, представляющими международные и региональные организации". По его мнению, совместными усилиями экспертам удастся "выработать единые подходы к решению проблем безгражданства".

Международная встреча в Минске организована Министерством внутренних дел, представительством Верховного комиссара ООН по делам беженцев в РБ и Исполнительным комитетом СНГ.

Кстати, буквально накануне конференции стало известно, что паспорт гражданина Беларуси занял 54-е место в рейтинге самых "сильных" паспортов мира Passport Index за 2018 год, который традиционно составляет канадская компания по финансовому консалтингу Arton Capital.

Таким образом, белорусский паспорт улучшил свое положение в рейтинге, поднявшись с 57-й строки, на которой он располагался годом ранее. По белорусскому паспорту без визы теперь можно посетить 79 стран. 54-е место вместе с Беларусью делят Саудовская Аравия и Боливия. А самым влиятельным стал паспорт ОАЭ, владельцы которого могут въехать без визы в 167 государств. Далее располагаются Сингапур и Германия, чьим гражданам не нужны визы в 166 странах мира.

В рейтинге самых "сильных" паспортов значатся Дания, Швеция, Финляндия, Люксембург, Франция, Италия, Нидерланды, Испания, Норвегия, Республика Корея и США, которым открыт безвизовый доступ в 165 стран. А граждане России могут посетить без виз 116 стран мира.

Худшими в рейтинге названы паспорта Пакистана, Ирака и Афганистана. Их обладатели могут посетить без виз 35, 32 и 29 стран соответственно.