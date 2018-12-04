Рассекречены цена и особенности мощнейшего смартфона Xiaomi Mi9

Стоимость мощнейшего смартфона Xiaomi Mi9, который компания представит уже в марте 2019 года, составит 2999 юаней, или около 28,5 тысячи рублей. Столько будет стоить базовая версия на 6/128 Гб с процессором Qualcomm Snapdragon 8150, который придет на смену Snapdragon 845.

Более продвинутая версия Xiaomi Mi9 будет включать в себя 10 Гб оперативной памяти.

Все модели будущего китайского флагмана получат тройную основную камеру с поддержкой ультраширокого и портретного режимов и разрешением 48 Мп, Аккумулятор емкостью 4000 мАч будет поддерживать быструю зарядку QC 5.0.

Смартфон также будет оснащен 6,4-дюймовым экраном с небольшим каплевидным вырезом, портом USB-C, а сканер отпечатка пальца расположится непосредственно под стеклом дисплея.