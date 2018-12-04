Причиной ДТП с автобусом под Ивановом стала кома

Причиной аварии с автобусом в Ивановской области стало состояние водителя: он впал в кому за рулем, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального УМВД.

ДТП на улице Большой Пролетарской в городе Вичуга Ивановской области произошло около 8 утра 4 декабря. Маршрутный автобус ПАЗ потерял управление, выехал на полосу встречного движения, а затем врезался в дерево.

- Водитель автобуса потерял контроль над управлением из-за того, что впал в церебральную кому, - говорится в сообщении.

Как уточнили в полиции, на момент ДТП в автобусе находилось 20 пассажиров. После дорожного происшествия за медицинской помощью обратилось еще несколько человек, общее количество пострадавших - 16, из них трое несовершеннолетних - девушки 16 и 17 лет и 4-летний ребенок. Характер травм в основном - ссадины, ушибы, и у троих пострадавших - переломы.

- Госпитализированный водитель транспортного средства в больнице скончался, причина смерти 56-летнего мужчины по предварительным данным может быть не связана с полученными в аварии травмами, - добавили в УМВД.