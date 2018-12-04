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04.12.2018 17:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ульяновске задержан бывший вице-премьер облправительства

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)

Бывший вице-премьер правительства Ульяновской области Павел Дегтярь во вторник задержан следователями. Информацию об этом "РГ" подтвердил источник в региональном управлении одного из силовых ведомств.

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Официальных сведений о причинах задержания пока нет. Мобильный телефон экс-чиновника недоступен в течение всего дня.

По некоторым данным, задержание связано с выявленными ранее фактами коррупции при закупках лекарственных препаратов для медицинских учреждений Ульяновской области. Павел Дегтярь в разное время занимал должности министра здравоохранения региона и главного врача областной клинической больницы, а менее месяца назад по собственному желанию покинул пост заместителя председателя облправительства.

Напомним, в начале июля по подозрению в коррупции при закупках медикаментов был арестован бывший депутат Законодательного собрания Ульяновской области Игорь Тихонов, а в начале августа по той же причине в столичном СИЗО оказался экс-министр здравоохранения региона Рашид Абдуллов.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновск Борьба с коррупцией
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