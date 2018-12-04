В Ульяновске задержан бывший вице-премьер облправительства

Бывший вице-премьер правительства Ульяновской области Павел Дегтярь во вторник задержан следователями. Информацию об этом "РГ" подтвердил источник в региональном управлении одного из силовых ведомств.

Официальных сведений о причинах задержания пока нет. Мобильный телефон экс-чиновника недоступен в течение всего дня.

По некоторым данным, задержание связано с выявленными ранее фактами коррупции при закупках лекарственных препаратов для медицинских учреждений Ульяновской области. Павел Дегтярь в разное время занимал должности министра здравоохранения региона и главного врача областной клинической больницы, а менее месяца назад по собственному желанию покинул пост заместителя председателя облправительства.

Напомним, в начале июля по подозрению в коррупции при закупках медикаментов был арестован бывший депутат Законодательного собрания Ульяновской области Игорь Тихонов, а в начале августа по той же причине в столичном СИЗО оказался экс-министр здравоохранения региона Рашид Абдуллов.