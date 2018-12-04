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04.12.2018 15:29
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Власти Крыма призвали воздержаться от поездок на Украину

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Власти Республики Крым посоветовали жителям полуострова без крайней необходимости не совершать поездки на Украину, поскольку в условиях объявленного там военного положения возможны провокации в отношении граждан РФ. Об этом предупредил вице-премьер правительства республики Дмитрий Полонский.

Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
В Крыму не исключили новых провокаций со стороны Украины

- И мы, и правоохранительные органы, достаточно давно и активно предупреждаем крымчан о потенциальных рисках, ожидающих их на Украине, - заявил Полонский ТАСС. - Мы были свидетелями неоднократных задержаний российских граждан на территории Украины. От того, что украинская сторона не будет прекращать предпринимать провокационные действия в отношении не только крымчан, но и других граждан РФ, быть застрахованными нельзя.

Напомним, в 10 областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем, на 30 дней введено военное положение. Также решено запретить въезд на Украину всем российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Учитывая, что и до введения военного положения на Украине уже несколько раз задерживали крымчан, обвиняя их в коллаборационизме, госизмене и участии в деятельности "оккупационных властей" полуострова, теперь такой риск увеличивается многократно.

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