Власти Крыма призвали воздержаться от поездок на Украину

Власти Республики Крым посоветовали жителям полуострова без крайней необходимости не совершать поездки на Украину, поскольку в условиях объявленного там военного положения возможны провокации в отношении граждан РФ. Об этом предупредил вице-премьер правительства республики Дмитрий Полонский.

- И мы, и правоохранительные органы, достаточно давно и активно предупреждаем крымчан о потенциальных рисках, ожидающих их на Украине, - заявил Полонский ТАСС. - Мы были свидетелями неоднократных задержаний российских граждан на территории Украины. От того, что украинская сторона не будет прекращать предпринимать провокационные действия в отношении не только крымчан, но и других граждан РФ, быть застрахованными нельзя.

Напомним, в 10 областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем, на 30 дней введено военное положение. Также решено запретить въезд на Украину всем российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Учитывая, что и до введения военного положения на Украине уже несколько раз задерживали крымчан, обвиняя их в коллаборационизме, госизмене и участии в деятельности "оккупационных властей" полуострова, теперь такой риск увеличивается многократно.