Соглашение о признании виз Беларуси и России заработает до 20 мая 2019 года

Соглашение о взаимном признании виз в Союзном государстве должно быть гармонизировано с началом безвизового въезда в РБ иностранных граждан, имеющих аккредитацию на II Европейские игры, полагает официальный Минск.

Начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун, которого цитирует БЕЛТА, уточнил, что документ "о взаимном признании виз должен вступить в силу до 20 мая 2019 года". По его словам, после вступления в силу соглашения, иностранцам для пребывания на территории Беларуси и России не нужно будет получать две визы.

"Соглашение предполагает, что лица, которые имеют визу одной страны, могут въезжать, выезжать и пребывать на территории другой стороны в течение срока действия визы. Лица, которые прибывают на территорию РБ и РФ в рамках безвизового режима въезда, могут въезжать через внутреннюю границу в рамках безвизового режима и пребывать в течение срока, предусмотренного международными договорами и национальными законодательствами", - пояснил представитель МВД.

Он добавил, что иностранцы с российской визой также смогут беспрепятственно въезжать на территорию Беларуси. Теперь для пребывания на территории СГ "не надо будет получать две визы. Для стран с визовым режимом въезда достаточно будет одной визы. Это так называемый мини-шенген, но пока без унификации визовых правил".

Как ранее сообщал "СОЮЗ", РБ и РФ уже согласовали все вопросы по подготовке соглашения о взаимном признании виз, подписание которого намечено на 13 декабря в Бресте на заседании Совета министров Союзного государства.

Бегун проинформировал, что проект соглашения предусматривает "интеграцию информационных ресурсов". "Мы будем обмениваться сведениями о пересечении границы, о выданных визах, аннулированных визах, разрешениях на временное либо постоянное проживание", - сказал глава департамента.

При этом Бегун уточнил, что иностранцы из 80 стран, которые въезжают на территорию Беларуси в рамках безвизового указа через аэропорт Минска на 30 дней, "все равно должны будут для пребывания на территории России получать соответствующую визу". Представитель МВД дал понять, что россияне обещают, что снимут контроль в аэропортах РФ на рейсах из Беларуси.