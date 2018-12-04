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04.12.2018 08:33
Рубрика: В мире

Трамп первым встретится с новым императором Японии

Текст: Александр Ленин

Президент США Дональд Трамп может первым из иностранных лидеров встретиться с новым императором Японии Нарухито. Новый монарх должен вступить на престол 1 мая 2019 года после сложения полномочий императора Акихито.

Фото: REUTERS/Marcos Brindicci
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В настоящее время Токио и Вашингтон приступили к проработке деталей возможной поездки американского лидера в Японию, сообщает газета "Асахи симбун".

Скорее всего, Дональд Трамп встретится с новым японским императором Нарухито в мае-июне 2019 года накануне саммита G20 в Осаке. Хозяину Белого дома также предстоит провести отдельные переговоры с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

Первые лица США и Японии обсуждали возможность организации встречи Дональда Трампа с новым императором Страны восходящего солнца 30 ноября в Буэнос-Айресе на саммите "двадцатки". По словам американского руководителя, встреча с японским монархом - большая честь для него.

В мире США В мире Восточная Азия Япония Дональд Трамп
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