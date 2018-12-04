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04.12.2018 20:54
Рубрика: Легковые авто

В Volkswagen подтвердили уход дизельного Tiguan из России

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Компания Volkswagen прокомментировала информацию о том, что дизельная версия Tiguan покидает Россию.

"Да, подтверждаем.Tiguan с дизельным двигателем больше не предлагается на российском рынке", - рассказали "РГ" в пресс-службе марки. 

Напомним, ранее сообщалось, что причиной отказа от такой модификации стали "глобальные процессы в организации, направленные на сокращение вариативности и снижение производственных издержек". Производство такого SUV закончится в Калуге 10 декабря. 

Фото: www.motor1.com/
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Дизельный Tiguan (с двигателем 2,0 TDI мощностью 150 л.с.) стоил в России от 2 029 000 рублей. Бензиновый кроссовер (1,4 TSI мощностью 150 л.с.) предлагается от 1 399 000 рублей. Кстати, на долю дизельных машин приходилось до 22% всего объема продаж модели в нашей стране. 

Клиентам, оформившим заказ на дизельный Tiguan, предложено выбрать бензиновый вариант кроссовера, получив некую компенсацию.

Отметим, по результатам 10 месяцев продаж кроссовер вошел в пятерку самых продаваемых моделей SUV на отечественном рынке (было реализовано 26 441 автомобиль). 

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#Volkswagen