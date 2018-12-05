АвтоВАЗ показал лучший результат продаж с начала года

Россияне в 2018 году стали чаще выбирать автомобили Lada. Доля отечественных авто на рынке с января по ноябрь составила 20 процентов - это лучший показатель за последние семь лет, сообщает пресс-служба марки.

Только в ноябре в России продали 33 663 автомобиля. Это на 15,4 процента больше, чем в ноябре 2017 гола и лучший показатель среди всех месяцев 2018 года. Всего за 11 месяцев реализовано 324 797 авто, что на 16,4 процента больше аналогичного периода прошлого года и превышает результат за весь 2017 год.

Самыми популярными моделями ноября стали Lada Granta (13 324 авто), Vesta (9 906 авто) и Xray (2 696 авто). У двух последних моделей рост продаж составил 22,8 и 6,9 процента соответственно. Также в 2018 году на 22,3 процента увеличились продажи Lada Granta, Largus и 4х4.

Напомним, ранее автомобильные эксперты выяснили, что Lada - самый популярный автомобиль у начинающих водителей. Каждый второй россиянин впервые садится за руль автомобиля именно этой марки.