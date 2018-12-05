На ежегодном конкурсе национальных костюмов в Китае Беларуси и России достались первое и третье призовые места

Приятные новости из Пекина: Беларусь и Россия произвели фурор на ежегодном конкурсе национальных костюмов. У Беларуси - первое место, у России - третье. Вторыми стали представители Малайзии.

"Изюминки" национальных нарядов корреспонденты "СОЮЗа" искали вместе с Марией Винниковой, старшим научным сотрудником Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси.

В каждом из шести историко-этнографических регионов Беларуси (они почти совпадают с областями) у национального костюма свои особенности. Но чем же выделяется именно белорусский среди других славянских?

- До середины ХХ века он сохранял древние общеславянские черты, - проводит для нас экскурсию по экспозиции костюмов Мария Николаевна. - В его внешнем облике, в составных частях, в характере ромбо-геометрического и полосатого орнамента. Обратите внимание, что традиционный белорусский костюм шьется из прямоугольных частей полотна, и, чтобы соединить рукав со станиной сорочки, добавлялась еще одна маленькая прямоугольная плечевая вставка - палик. А чтобы шов был более пластичным и красивым, на стыке палика и рукава появлялась кружевная вставочка. Со временем, даже когда шили из более мягких тканей, позволявших не делать такую вставку, ее по традиции продолжали имитировать вышивкой.

С начала ХХ века рядом с традиционным орнаментом появляются розочки и виньетки. Это так называемые брокаровские узоры - от названия московской фирмы, выпускающей в то время парфюмерную продукцию. А все благодаря хитрому ходу производителей, которые стали делать обертки для мыла с узорниками в виде легкого орнамента для вышивания крестиком. В это же время по доступной цене появляется и перкаль - ткань, на которой женщины и стали делать вышивки. При этом общая композиция костюма продолжала сохранять традиции.

Обязательная составляющая белорусского национального костюма - белый лен. Мария Винникова рассказывает, что в разных частях страны его называют "божьей свечой": считалось, что человек во всем белом находится под защитой. А там, где одежда заканчивалась, ткали или вышивали защитный орнамент, хотя бы в виде тонких полосочек. Причем узоры могли выстраиваться в целое послание. Скажем, на костюме свахи из Кобринского района один из элементов узора - орнамент в виде глаза (дополняет комплект еще и необычный головной убор с яркими петушиными перьями - петух и курица, по белорусской мифологии, связаны с продолжением рода). Сложно представить белорусский костюм и без фартука, который считается дополнительным оберегом женского лона. Причем в восточном Полесье долгое время носили просто два фартука вместо юбки.

Именно этот элемент одежды был и первой вещью, которую девочке поручали изготовить для себя.

Интересно, что обычно вышивка на белорусском национальном костюме красная, но чем старше женщина - тем меньше этого цвета в ее наряде. Поэтому наше внимание привлекает необычный комплект - с черными узорами. Это местная особенность Побужья, которая была характерна не только для белорусов, но и жителей соседних территорий Польши и Украины. Преемственность элементов наряда между соседями - история частая, вот и в традиционном костюме Ветковского района легко найти схожие черты с нарядами жителей Брянщины начала прошлого века.

Тем временем Мария Винникова обращает наше внимание на пояс, у которого особая роль в мужском костюме. Он должен был двойным кругом обойти стан человека, опять-таки в качестве защиты. Считалось, что мужчина мог выйти за порог своей хаты босым, без шапки, но только не без пояса. А еще это символ пристойности, отсюда и нелестное определение "распоясался", то есть вышел за рамки дозволенного. Кстати, у женщин такую обереговую роль могли брать на себя бусы.

- У нас очень долго существовал такой головной убор, как наметка, у россиян подобный элемент называли убрусом, - продолжает экскурсию наша собеседница. - Это длинное полотнище (в западном Полесье до 3,5 метра!), которое по-особому завивалось на голову замужних женщин. И в каждой местности способ завивания был свой. Девушки носили скиндочку - полоску полотна примерно вдвое короче. Ее складывали вдоль вчетверо и повязывали вокруг головы, не закрывая макушку. В этом был большой смысл, так как замужние женщины не имели права открывать волосы. Отсюда и свадебный обряд - очепины, когда девушке впервые расплетали косу, расчесывали гребнем для чесания льна, делали женскую прическу, накручивая волосы на обруч и, укладывая их на макушку головы, сверху надевали чепец, а потом завивали наметку.

Словом, если из разных мест женщины съезжались на базар, по костюму можно было рассказать, откуда дама приехала, замужем ли она и даже сколько у нее детей. К примеру, в городке Малорита на Брестчине при появлении первого ребенка головной убор на конце помечали вышивкой в виде розеточки. Как у Божьей Матери. Но какой костюм можно назвать собирательным образом белорусского национального? Мария Николаевна предлагает считать таким наряд из Стародорожского района, в котором все основные компоненты налицо, в том числе во всей красе представлен богатый ромбо-геометрический орнамент.

Тем временем

Всем сотрудникам предприятий, учреждений и организаций Нюрбинского района вне зависимости от их организационно-правовой формы предписано приходить на работу по пятницам в якутском национальном костюме. Такое распоряжение подписал 28 ноября глава города Нюрба Алексей Иннокентьев. О введении этого дресс-кода пишет ИА SakhaNews. Издание опубликовало скан документа. В распоряжении указано, что целью таких нововведений является сохранение и пропаганда национальной культуры и духовно-патриотического воспитания, национальной самоидентификации. Руководству районных организаций также поручено провести работу по распространению якутских национальных игр. Распоряжением предписывается включать в рацион школьников и дошкольников национальные якутские блюда.