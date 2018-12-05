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05.12.2018 11:25
Рубрика: Легковые авто

Ford определился с названием электрокроссовера

Текст: Виктория Чернышева
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Электрический кроссовер от Ford назовут Mach E или Mach-E. Об этом, со ссылкой на Управление по патентам и товарным знакам США, где были зарегистрированы эти названия, рассказал портал The Drive.

В патенте указаны моторные транспортные средства, "а именно: электромобили, легковые, грузовые, спортивные автомобили, внедорожные транспортные средства и конструкционные элементы".

Фото: Depositphotos.com
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В начале года в Ford заявили, что новинка может получить название Mach 1, но это решение вызвало негативную реакцию. Именно так назывались версии автомобиля Mustang. В компании нашли другое имя электрокроссоверу. Однако, скорее всего, ряд элементов в новинке будет схожа с Mustang.

Презентация электромобиля назначена на 2020 год. В компании пообещали, что новый кроссовер сможет преодолевать на одной зарядке до 480 километров и будет иметь конкурентоспособную цену. До 2022 года Ford намерен вложить в электрификацию модельного ряда 11 миллиардов долларов и выпустить 40 электрифицированных машин.

Ранее стало известно, что новый компактный кроссовер Ford получит название Puma.

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#Ford