Изменения в ПДД: новые дорожные знаки и разметка

Новое постановление, которое подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, направлено на повышение безопасности дорожного движения и, в частности, на обеспечение велосипедистам приоритета на дорогах.

В ПДД внесено понятие "Велосипедная зона".

"Максимальная скорость движения в такой зоне будет не более 20 км/ч. Пешеходам разрешается переходить проезжую часть в любом незапрещённом месте. Для обозначения таких зон вводятся новые дорожные знаки и дорожная разметка", - говорится в документе.

Кроме того, в Правила дорожного движения внесены и другие изменения, направленные на приведение их в соответствие с действующим законодательством.

Напомним, не так давно кабмин отменил использование знака "Шипы". Он потерял свою актуальность, решили в правительстве, поскольку сегодня динамические характеристики автомобиля определяются больше другими факторами.