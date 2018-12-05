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05.12.2018 14:49
Рубрика: ПДД

Изменения в ПДД: новые дорожные знаки и разметка

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Новое постановление, которое подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, направлено на повышение безопасности дорожного движения и, в частности, на обеспечение велосипедистам приоритета на дорогах.

В ПДД внесено понятие "Велосипедная зона". 

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
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"Максимальная скорость движения в такой зоне будет не более 20 км/ч. Пешеходам разрешается переходить проезжую часть в любом незапрещённом месте. Для обозначения таких зон вводятся новые дорожные знаки и дорожная разметка", - говорится в документе.

Кроме того, в Правила дорожного движения внесены и другие изменения, направленные на приведение их в соответствие с действующим законодательством.

Напомним, не так давно кабмин отменил использование знака "Шипы". Он потерял свою актуальность, решили в правительстве, поскольку сегодня динамические характеристики автомобиля определяются больше другими факторами.

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#ПДД