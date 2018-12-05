Клинцевич: Судьбу украинских моряков решит суд, а не Госдеп

Американские политики совсем не знают Россию, если считают, что угрозы заставят Москву отпустить задержанных украинских моряков, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Так он прокомментировал слова представителя Госдепартамента США, пообещавшего России "последствия и боль" за украинских моряков.

"Если высокопоставленный представитель Госдепартамента США полагает, что Россию можно напугать, побудив действовать вопреки своему законодательству, то тем самым обнаруживает полное незнание нашей страны", - цитирует Клинцевича его пресс-служба. "Грустно, но, похоже, что специалисты по России в США совсем перевелись", - добавил он.

"Что касается нарушителей российской границы, выполнявших преступный приказ Киева, то их судьбу определит суд", - заключил Клинцевич.