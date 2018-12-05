Lada Granta вновь стала самым популярным автомобилем России

Lada Granta сохранила лидирующее положение на российском рынке, вновь получив в ноябре статус самой продаваемой модели в нашей стране.

Согласно официальным данным продаж, опубликованным автопроизводителями, реализация автомобилей семейства Lada Granta в минувшем месяце выросла на 78,3% и составила 13 324 автомобиля. Второе место занимает Lada Vesta с показателем 9906 машин (+22,8%). Третий результат - у Kia Rio с показателем 8356 реализованных автомобилей (+4%).

В общей сложности АвтоВАЗ реализовал в ноябре на российском рынке 33 663 автомобилей Lada, что на 15,4% больше по сравнению с показателем годичной давности. Это лучший результат волжского автогиганта в 2018 году, который при этом на 15,4% превышает показатели ноября 2017 года. Рыночная доля Lada в отчетный период, по предварительным оценкам, составила 20%, что, в свою очередь, является лучшим показателем за последние семь лет.

В целом в 2018 году отмечен рост продаж легких коммерческих автомобилей Lada, семейств Granta, Largus и 4х4 - всего по итогам января-ноября реализовано 10783 автомобиля - на 22,3% больше, чем годом ранее.

Напомним, что с 1 сентября российские дилеры Lada начали продажи нового семейства Granta. Стартовая цена седана Granta составляет 419 900 рублей, стоимость хэтчбеков и лифтбеков стартует от 436 900 рублей, универсал стоит от 446 900 рублей.

В общей сложности для новой Granta создано 56 вариантов, различающихся типом кузова, силовым агрегатом и перечнем опций. А с третьего ноября российские дилеры Lada начали продажи внедорожной модификации Xray Cross. Автомобиль выпускается в трех основных комплектациях - Classic, Comfort и Luxe, для которых доступны два пакета опций.