Медведев оценил упрощенный порядок пересечения границ России и Беларуси

Совет министров Союзного государства России и Беларуси на заседании 13 декабря в Бресте рассмотрит соглашение о взаимном признании виз. Упрощенный порядок пересечения границы иностранными гражданами показал свою эффективность, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В четверг на заседании кабинета министров рассматривался вопрос о ратификации соглашения с Минском, регулирующего отдельные вопросы въезда иностранцев и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия. Документ был подписан еще в мае, чтобы иностранные болельщики могли в упрощенном порядке - без виз - посетить чемпионат мира по футболу, а также II Европейские игры, которые пройдут в следующем году в Беларуси. "В целом действие подобных подходов доказало свою эффективность", - заявил Медведев.

- С учетом его применения подготовлено более широкое соглашение о взаимном признании виз, которое нужно будет рассмотреть, видимо, уже в ближайшее время на Совете министров Союзного государства, - отметил премьер.

