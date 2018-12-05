Международный союз биатлонистов объяснил перенос гонки в Поклюке

"В таком тумане невозможно было обеспечить условия для равной стрельбы", - объяснил РИА Новости "трудное решение" рейс-директор Международного союза биатлонистов (IBU) Борут Нунар.

При этом он назвал эту причину не единственной. "На трассе тоже есть туман, особенно в том месте, где очень быстрый спуск. А это очень опасно", - признал Нунар.

Он добавил, что гонку могли начать в среду позже, однако не было никакой гарантии, что погодные условия позволили бы завершить соревнования.

"Может быть, через полчаса будут очень хорошие условия, но даже в этом случае к концу гонки условия опять ухудшились бы", - отметил Нунар.

Старт гонки назначен на четверг в 12:15 по московскому времени. Ранее в Поклюке прошли смешанные эстафеты.