Порошенко назвал дату "объединительного" церковного собора

"Объединительный" церковный собор состоится 15 декабря в Киеве. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко.

По словам Порошенко, этот собор должен провозгласить создание автокефальной поместной православной церкви на Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что "подготовлен проект Конституционной хартии украинской церкви". По словам главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойда, это устав церкви, "которой нет в природе".

Ранее председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил о том, что Русская православная церковь не будет присылать своих представителей на так называемый объединительный собор в Киеве. "С нашей точки зрения, собор не будет иметь никакой силы", отметил он.