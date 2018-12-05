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05.12.2018 12:28
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Кокорин и Мамаев впервые встретились после ареста

Текст: Артур Нанян

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев впервые встретились после ареста в начале октября.

Сегодня Тверской районный суд Москвы рассматривает ходатайство следствия о продлении срока пребывания Кокорина и Мамаева в СИЗО-2 "Бутырка" до 8 февраля 2019 года. Во время заседания игроки, как и еще двое обвиняемых - брат Кокорина Кирилл и Александр Протасовицкий, находятся вместе в изолированном помещении.

Футболист Кокорин простудился в "Бутырке"

Напомним: Кокорину с Мамаевым предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Сегодня решится, останутся ли футболисты под стражей или выйдут под "домашний арест".

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