Кокорин и Мамаев впервые встретились после ареста

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев впервые встретились после ареста в начале октября.

Сегодня Тверской районный суд Москвы рассматривает ходатайство следствия о продлении срока пребывания Кокорина и Мамаева в СИЗО-2 "Бутырка" до 8 февраля 2019 года. Во время заседания игроки, как и еще двое обвиняемых - брат Кокорина Кирилл и Александр Протасовицкий, находятся вместе в изолированном помещении.

Напомним: Кокорину с Мамаевым предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Сегодня решится, останутся ли футболисты под стражей или выйдут под "домашний арест".