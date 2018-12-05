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05.12.2018 13:12
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мэром Ярославля стал уроженец Люберец

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Депутаты ярославского муниципалитета выбрали нового мэра Ярославля. Им стал Владимир Волков, последние два месяца исполнявший обязанности мэра города.
Фото: Мэрия Ярославля Фото: Мэрия Ярославля
Фото: Мэрия Ярославля

С 2012 года, когда в областном центре прямым голосованием населения был избран "народный мэр" Евгений Урлашов, через год задержанный и затем осужденный за получение взятки, это уже пятый ярославский градоначальник.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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После Урлашова городом руководили два исполняющих обязанности, затем два года в этой должности работал избиравшийся уже не общенародным голосованием, а депутатами Владимир Слепцов, неожиданно написавший заявление об отставке с 3 октября 2018 года, но успевший в последний день работы назначить своим заместителем по градостроительству члена "команды губернатора" Владимира Волкова, до того момента возглавлявшего Переславль-Залесский. По регламенту на время отсутствия ярославского мэра врио становится именно этот заместитель.

Поскольку мэр Ярославля с 2014 года может избираться только городскими депутатами по результатам конкурса, о старте этой процедуры было объявлено 7 ноября. Конкурсная комиссия из 16 человек (половину из них назначил муниципалитет, половину - губернатор региона) допустила до участия в выборах девять претендентов. Два человека позже сняли свои кандидатуры, в итоге со своими программами перед депутатским корпусом предстали семь кандидатов.

Неожиданностей не случилось - большинством голосов парламентариев мэром Ярославля на пятилетний срок избран 43-летний Владимир Михайлович Волков.

Новый глава 600-тысячного города - уроженец подмосковных Люберец, отец четырех детей. Политическую карьеру начал с 2009 года, войдя в Совет депутатов города Люберцы. С 2013 года он был главой городского поселения Красково Люберецкого района, с ноября 2016 года - и. о. главы Переславля-Залесского. 10 августа 2017 года депутаты Переславль-Залесской городской думы избрали Владимира Волкова на пост главы города. Кстати, тоже на пять лет. Но уже с 3 октября 2018 года он исполнял обязанности мэра Ярославля.

Фото: Пресс-служба администрации Симферополя
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Когда один из депутатов спросил кандидата Волкова, надолго ли он приехал в Ярославль, ответ был такой: "Мне хотелось бы отработать пять лет. А если мне будет оказано доверие, готов пойти и на второй срок".

Представляя свою программу развития Ярославля, Владимир Волков сообщил, что основой его работы станет решение насущных проблем города и его жителей.

- На моей странице в соцсети одна из жительниц города написала: "Людям надо жить сегодня, а не когда-то там…". Этот наказ должен стать основой нашей работы. Мы должны решать проблемы в режиме "здесь и сейчас", а также четко понимать, как мы будем жить завтра, - заявил Владимир Волков.

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