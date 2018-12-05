Опубликованы фото- и видео с места гибели животных в приюте в Москве

Московский пожарно-спасательный центр опубликовал фото с места ЧП в зооприюте "Счастливый друг" на северо-западе столицы.

Судя по кадрам, приют располагался в постройке из бревен. Огонь почти полностью охватил сооружение, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Сигнал о пожаре поступил в 04:00. В этот время в приюте находились не только собаки, но и козы и другие животные. Многих из них удалось спасти самим сотрудникам приюта. В огне погибли, по разным данным, от 15 до 40 собак, кошек, кроликов и фазанов.

По одной из версий, причиной пожара мог стать поджог. На территории приюта ранее появлялись агрессивные люди, которым не нравилась деятельность экологических активистов.