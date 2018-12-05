В Москве замечен первый беспилотный автомобиль

Пользователи соцсетей заметили на улицах Москвы первый беспилотный автомобиль со специальным опознавательным знаком "А".

Судя по видео, опубликованному в одном из популярных пабликов, красную легковушку на улицы выпустил "Яндекс". На автономном автомобиле нанесен логотип компании и надпись "беспилотник". На заднем стекле красной иномарки - опознавательный знак "А". Он будет на всех автомобилях, участвующих в тестах новой технологии.

Как сообщил корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Национальной технологической инициативы "Автонет" Ярослав Федосеев, официально тесты беспилотных машин еще не начались. На данном этапе компании, желающие участвовать в эксперименте, только подают заявки. О своем участии в тестах заявили представители "Яндекса", "КамАЗа" и некоторые другие технологичные компании.

Ранее "РГ" сообщала о постановлении правительства РФ, по которому с 1 декабря стартует эксперимент по тестированию беспилотных авто на дорогах общего пользования. Заезды будут проводиться в Москве и Татарстане. Отметим, что за рулем автономных автомобилей будут находиться профессиональные водители, которые при необходимости возьмут управление на себя.