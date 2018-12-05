В Петербурге задержали мужчину за обман ветерана на 2 млн рублей

Петербургский Главк отчитался о задержании мужчины, которого подозревают в обмане ветерана Великой Отечественной войны. Из квартиры пенсионера в Московском районе Северной столицы вынесли 2 миллиона рублей.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подозреваемому 28 лет, он нигде не работает.

В его квартире и машине обнаружены предметы, которые могут являются доказательствами по возбужденному уголовном делу о мошенничестве.

Напомним, накануне министр МВД России Владимир Колокольцев обратил внимание руководства Главка на опубликованную в местных СМИ историю об обмане четы пенсионеров.

В их квартиру пришел некий мужчина, который представился сотрудником страховой компании и продал им медицинские приборы. Супруги не подозревали подвоха, поэтому при покупке оборудования предложили мужчине самому достать деньги с полки. В заначке была значительно большая сумма и коммивояжер с ней скрылся. На память о себе он оставил несколько бумаг, свидетельствующих, что он работает в страховой компании.

Впоследствии выяснилось, что такой фирмы в Петербурге нет.

Мужчина не остановился на этом и вновь вышел на пенсионеров, сообщил им, что произошло недоразумение и он готов вернуть все деньги, плюс ко всему поменять оставшуюся наличность супругов на купюры нового образца. Пожилые петербуржцы поверили дельцу и тот обменял все их банкноты на билеты банка приколов.

Осознав обман, пенсионеры попробовали обратиться в полицию, заявление у них приняли, но оперативно никого не нашли.

После вмешательства Владимира Колокольцева по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" и в этот же день появился первый задержанный.