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05.12.2018 18:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Устроивший взрыв в супермаркете петербуржец признал свою вину

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Мужчина, обвиняемый в подрыве петербургского супермаркета "Перекресток", признал свою вину, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

Заявление прозвучало на первом заседании Московского окружного суда, где было рассмотрение обстоятельств дела по существу.

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Ранее в суд поступило ходатайство о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера.

Взрыв в петербургском супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском проспекте произошел 27 декабря 2017 года. Бомба была заложена в камеру хранения и сработала в момент, когда граждане шли домой с работы и по пути заходили в магазин.

Различные травмы получили 18 человек. Общий ущерб составил полтора миллиона рублей. Найти злоумышленника следователям не составило труда. В супермаркете в витринах с колбасными изделиями нашлись флеш-карты, на которых мужчина подробно объяснил свой поступок. А сам подрыв мужчина объяснял желанием отомстить тренинговой компании, которая арендовала офис неподалеку от супермаркета.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Терроризм Теракты Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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