Подозреваемый в теракте в Петербурге рассказал, зачем подорвал магазин

Мужчина, подозреваемый в подрыве супермаркета в Петербурге, признался в организации теракта и рассказал следователям причины своего поступка.

Как сообщает Следственный комитет России, мужчина ранее посещал психологические тренинги и проникся ненавистью к их организаторам и адептам.

Чтобы привлечь внимание к тренингам он и устроил взрыв в магазине. Информацию о тренингах и фото взрывного устройства мужчина разместил на двух флеш-накопителях, которые спрятал в палках с колбасой.

Именно найденные в магазине флешки и стали ключом к поимке злоумышленника. Известно, что мужчине 35 лет, ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконное распространение наркотиков.

Стоит отметить, что в результате взрыва пострадали 18 человек. В больницах находятся шесть раненных, их состояние врачи оценивают как среднее.

Основные разрушения произошли в кассовой зоне. Она находилась как раз рядом с камерами хранения. Травмы получили кассиры, которые пробивали товар и покупатели. Несмотря на предновогоднюю суету вечером 27 декабря в супермаркете было относительно немного людей.

Магазин находится в спальном районе и люди только ехали с работы.

После взрыва во всех супермаркетах сети "Перекресток" началась проверка и камеры хранения временно были демонтированы. В магазинах других сетей также были усилены меры безопасности и ретейлеры временно отказались от использования камер хранения.

Взрыв в Петербурге был квалифицирован как террористический акт. И сейчас подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления по статье №205.