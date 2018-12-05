В Крыму назначили министра экономического развития

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил на должность министра экономического развития РК Людмилу Бланк. Указ об этом опубликован на официальном сайте правительства.

Людмила Бланк с 2015 года была заместителем министра экономразвития Республики Крым.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе в Крыму ушли в отставку министры ЖКХ РК Виталий Глотов и экономического развития РК Наталья Чабан. Первый проработал на своем посту чуть больше полугода, вторая - менее двух лет.

Справка "РГ"

Людмила Бланк родилась 12 февраля 1975 года в Симферополе. Окончила Севастопольский государственный технический университет по специальности "Экономическая кибернетика". В разные годы занимала руководящие должности в министерстве экономики республики.