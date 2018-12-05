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05.12.2018 17:01
Рубрика: Общество

Астрономы открыли семь похожих на Землю планет

Текст: Денис Передельский
Фото: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt, T. Pyle (IPAC), UTokyo/J. Livingston Фото: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt, T. Pyle (IPAC), UTokyo/J. Livingston
Фото: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt, T. Pyle (IPAC), UTokyo/J. Livingston

Международная команда астрономов, используя данные наблюдений наземных и космических телескопов, всего за три месяца обнаружила свыше ста экзопланет.

Фото: SXS / ANU
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Исследование опубликовано в журнале The Astronomical Journal, а краткий отчет о нем приводит портал Science Daily. Сообщается, что открытие совершила группа ученых во главе с астрономами из Токийского университета и Центра астробиологии Национального института естественных наук.

Ученые проанализировали данные, полученные ранее при помощи наземных и космических телескопов, в том числе телескопа Kepler. Работа заняла три месяца. За этот период времени группа внимательно изучила характеристики 227 объектов-кандидатов и у 104 из них подтвердила статус экзопланет.

Сообщается, что семь объектов по некоторым характеристикам похожи на Землю. Например, они оказались скалистыми планетами с твердой поверхностью, которые вращаются вокруг своих звезд, отличных от Солнца. Однако при этом орбитальные периоды у них короче земных. Они составляют менее 24 часов.

Примерно вдвое меньше земной оказалась и их масса. Исследователям еще предстоит изучить процессы формирования открытых экзопланет.

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