Астрономы открыли семь похожих на Землю планет

Международная команда астрономов, используя данные наблюдений наземных и космических телескопов, всего за три месяца обнаружила свыше ста экзопланет.

Исследование опубликовано в журнале The Astronomical Journal, а краткий отчет о нем приводит портал Science Daily. Сообщается, что открытие совершила группа ученых во главе с астрономами из Токийского университета и Центра астробиологии Национального института естественных наук.

Ученые проанализировали данные, полученные ранее при помощи наземных и космических телескопов, в том числе телескопа Kepler. Работа заняла три месяца. За этот период времени группа внимательно изучила характеристики 227 объектов-кандидатов и у 104 из них подтвердила статус экзопланет.

Сообщается, что семь объектов по некоторым характеристикам похожи на Землю. Например, они оказались скалистыми планетами с твердой поверхностью, которые вращаются вокруг своих звезд, отличных от Солнца. Однако при этом орбитальные периоды у них короче земных. Они составляют менее 24 часов.

Примерно вдвое меньше земной оказалась и их масса. Исследователям еще предстоит изучить процессы формирования открытых экзопланет.