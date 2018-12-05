Volkswagen Golf: зачем немецкий хэтчбек вернулся в Россию

Спустя пару лет отсутствия Volkswagen вернул в Россию свою, пожалуй, самую знаковую модель. Можно, конечно, в защиту этого решения сказать, что национальный рынок РФ восстанавливается и скоро сможет обеспечить спрос не только на базовые авто да кроссоверы. Рынок действительно растет, однако сегмент городских хэтчбеков незаметно для всех тихо скончался.

Судите сами: Opel ушел вместе с наступлением кризиса, забрав с собой свою Astra. Honda продает в России только кроссоверы, а Civic давно нет. Peugeot летом-2018 свернул реализацию 308-го. Остался, пожалуй, лишь Kia Ceed. И тут Golf переживает реинкарнацию. Чтобы триумфально возвратиться, присвоив доли слишком рано сдавшихся конкурентов? Или порадовать горстку преданных фанатов? Ответ на этот вопрос мы узнаем через полгода-год, когда можно будет делать первые выводы о продажах, а пока давайте вспомним хорошо забытое старое: какая она - машина, в честь которой в свое время был назван целый класс автомобилей.

Надо, наверное, начать с самого яркого впечатления от тест-драйва. Оно связано с расходом топлива. Я, к собственному сожалению, человек не экономный. И не эко-активист. Для меня лучше проехаться с ветерком и вытрясти все из кошелька на заправке, чем остаться при своих, но быть примерным водителем. Однако Golf явил мне такие цифры, что я уже готов покинуть лагерь транжир и расточителей.

На фольксвагеновской классике я съездил из Москвы в Санкт-Петербург, и средний расход по трассе составил 5,5 литра! Мне кажется, вы не осознали. Вдумайтесь. 5,5. Я нигде не видел такого расхода, кроме, разве что, гибридной Toyota Prius, которую не совсем честно включать в общий зачет c авто с классическим ДВС. При этом, если бы я решил проделать тот же путь на Prius, еще непонятно, кто был бы экономнее, поскольку на большой скорости у гибрида ДВС работает всегда. И объем его больше - атмосферные 1,8 литра против турбированных 1,4 литра у Golf. 5,5 литра на 100 км означают, что от одной столицы до другой можно доехать на одном баке или за 1700-1800 рублей.

При этом динамикой вы вовсе не обделены. Я ездил на младшей модификации из поставляемых в Россию. В ней с турбодвигателя объемом 1,4 литра сняли 125 "лошадей" и 200 Нм крутящего момента. У старшего Golf - 150 л. с. и 250 Нм соответственно.

Понимаю, что эти цифры (в отличие от расхода) впечатляющими не выглядят. Однако совершать обгоны на трассе Golf позволяет уверенно, да и в городе при старте со светофора я ни разу не почувствовал себя грустным.

7-ступенчатая роботизированная трансмиссия DSG молниеносно перещелкивает передачи, особенно если ее перевести в режим "sport". А при спокойном стиле вождения КПП держит обороты двигателя на максимально низком уровне, что также вносит свой вклад в экономичность Golf. На высшую седьмую передачу "коробка" может перейти уже на скорости около 70 км/ч. В городе расход топлива составляет, кстати, 7,5-8,5 литра на 100 км.

Что касается управляемости, то хэтчбек от Volkswagen, можно сказать, эталонен. Маленькие крены, уверенность и цепкость при прохождении быстрых поворотов позволяют Golf дарить вам настоящий fun to drive.

Недочетов я выделил лишь два: слишком "воздушная" педаль тормоза в начале хода, а также пустоватый руль в околонулевой зоне. В остальном от управления Golf получаешь истинное удовольствие, хоть с такой филигранной настройкой подвески и КПП и хотелось бы иметь в своем распоряжении "лошадей" 180.

Садясь в салон Golf, поначалу не понимаешь, почему эта машина стоит полтора миллиона, а Polo, обладающий таким же интерьером, втрое дешевле. Но постепенно точки над i сами встают на свои места. Если вкратце, то материалы в Golf лучше, а эргономика - точнее. Пластик мягкий и пружинит под пальцами, кнопки бархатистые, а рулевое колесо хэтчбек и вовсе делит с флагманским Touareg.

Особого упоминания заслуживают блок управления климат-контролем и приборная панель. Совершенно обыкновенные на первый взгляд, эти элементы идеально скроены. Их нельзя улучшить с точки зрения удобства, интуитивности, информативности. Сделать более красивыми - да. Более дизайнерскими и интересными внешне. Но не удобными, потому что простоватые и даже скучные на первый взгляд приборы остаются пронзительно читаемыми, даже когда вы проехали 800 км и жутко устали, а климат-контролем, который в машине, кстати, двухзонный, можно управлять вслепую, без преувеличений.

Также нужно отметить кресла, садясь в которые впервые, кривишься, мол, могли бы за такие деньги и поставить электрорегулировки (в Peugeot 308 они же есть!), но потом, проехав 1500 км за сутки, внезапно понимаешь, что у тебя ни капельки не затекла и не устала спина. И именно это ценно. А отрегулировать положение сиденья можно и вручную.

Возвращаясь к сравнению с Peugeot 308, к сожалению, покинувшим российский рынок, можно также заметить сравнительную бедность комплектации "немца" при схожем ценнике. В Golf, к примеру, нет огромной панорамной крыши, опциональной акустической системы с сабвуфером-бочкой в багажнике, салон не обшит кожей, а кресла не умеют делать массаж.

Golf менее богат. Однако в процессе "общения" с автомобилем осознаешь, что он самую малость лучше во всем. Чуть лучше рулится, чуть меньше расходует топлива, чуть эргономичнее, чуть удобнее, чуть быстрее. Понимаешь, что в этой машине продуман каждый квадратный миллиметр поверхностей, что здесь нет случайных деталей или эргономических элементов, над которыми думали не долго. Ощущаешь фирменную эталонность Golf. И приходишь к выводу, что она ценнее опций.