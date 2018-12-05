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05.12.2018 12:33
Рубрика: Легковые авто

"Жигули" четверть века простояли на балконе дома в Тбилиси

Текст: Виктория Чернышева

В Тбилиси спустили с четвертого этажа местную достопримечательность - ВАЗ-2106. Автомобиль простоял на балконе последние 25 лет. "Жигули", припаркованные в необычном месте, стали символом Дигомского массива - района, состоящего из "хрущевок".

Фото: Depositphotos.com
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Как уточняет портал Sputnik-Georgia, автомобиль в 1991 году приобрел житель Тбилиси Резо Энукидзе. В первую же ночь с припаркованных у дома "Жигулей" украли покрышки. Резо решил сохранить авто необычным способом: с помощью крана поднял его на четвертый этаж и оставил на балконе.

По словам соседей, владелец "Жигулей" ухаживал за автомобилем, чистил его и мыл. Но новые покрышки так и не поставил. Полтора года назад Резо умер. Судя по всему, его родственники решили распорядиться автомобилем по-своему: возможно, они продали раритет коллекционеру.

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