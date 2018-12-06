Американский эсминец демонстративно прошел рядом с базой ТОФ

В военно-морских силах США сообщили о том, что в среду ракетный эсминец McCampbell прошел в непосредственной близости от залива Петра Великого. Именно там расположена база российского Тихоокеанского флота. Как отмечают наблюдатели, на борту эсминца находится большое количество крылатых ракет Tomahawk.

При этом американцы не скрывали истинных целей своего демарша. Пресс-секретарь американского Тихоокеанского флота, лейтенант ВМС США Рейчел Макмарр, которую цитируют CNN, заявила, что это было сделано для того, чтобы "бросить вызов чрезмерным морским претензиям России и поддержать права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран".

"Соединенные Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где это позволяет международное право. Это применимо как к Японскому морю, так и к другим местам по всему миру", - безапелляционно заявила представитель американских ВМС.

В интервью американской телекомпании она подчеркнула, что "США не признают претензии России на воды в этой части Японского моря и считают данную территорию международной, поскольку она находится более чем в 12 милях от береговой линии РФ".

В конце октября американские военно-морские корабли совершили подобный провокационный рейд через Тайваньский пролив с тем, чтобы, по словам Макмарры, оказать давление на Китай. В итоге эсминец Curtis Wilbur и крейсер Antietam были оттеснены китайскими военно-морскими судами, когда они пытались пересечь Тайваньский пролив.

Целью этого рейда, по словам Макмарры, было "напомнить другим, что ВМС США будут продолжать летать, плавать и действовать везде, где действует международное право". Этот инцидент последовал за чередой полетов бомбардировщиков ВВС США через спорные Восточные и Южно-Китайские моря, которые Пекин характеризовал как "провокационные".

Как отмечают аналитики, демонстративный рейд американского эсминца в Японском море прошел на фоне обострения напряженности между Вашингтоном и Москвой по целому ряду вопросов.

В понедельник госсекретарь США Майк Помпео дал России 60 дней для того, чтобы якобы выполнить свои обязательства в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

На этот ультиматум жестко отреагировал президент России Владимир Путин, назвав его "запоздалым", так как ранее США заявили о своем безальтернативном выходе из договора. Кроме того, по мнению российского президента, Соединенные Штаты голословны в своих обвинениях в адрес Москвы.

Между тем

В среду стало известно о намерении Вашингтона блокировать строительство газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает Deutsche Welle.

"В отношении россиян уже и так действует множество санкций. Их может стать еще больше", - подчеркнул Болтон. Ранее представитель США при ЕС Гордон Сондленд заявил, что у президента США Трампа "есть много средств остановить Северный поток-2", который должен быть введен в эксплуатацию в конце 2019 года.