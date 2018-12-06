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06.12.2018 05:22
Рубрика: В мире

Американский эсминец демонстративно прошел рядом с базой ТОФ

Текст: Максим Макарычев

Американский военный корабль демонстративно прошел рядом с базой Тихоокеанского флота РФ.

Фото: AP Photo/Bullit Marquez Фото: AP Photo/Bullit Marquez
Фото: AP Photo/Bullit Marquez

В военно-морских силах США сообщили о том, что в среду ракетный эсминец McCampbell прошел в непосредственной близости от залива Петра Великого. Именно там расположена база российского Тихоокеанского флота. Как отмечают наблюдатели, на борту эсминца находится большое количество крылатых ракет Tomahawk.

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При этом американцы не скрывали истинных целей своего демарша. Пресс-секретарь американского Тихоокеанского флота, лейтенант ВМС США Рейчел Макмарр, которую цитируют CNN, заявила, что это было сделано для того, чтобы "бросить вызов чрезмерным морским претензиям России и поддержать права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран".

"Соединенные Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где это позволяет международное право. Это применимо как к Японскому морю, так и к другим местам по всему миру", - безапелляционно заявила представитель американских ВМС.

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В интервью американской телекомпании она подчеркнула, что "США не признают претензии России на воды в этой части Японского моря и считают данную территорию международной, поскольку она находится более чем в 12 милях от береговой линии РФ".

В конце октября американские военно-морские корабли совершили подобный провокационный рейд через Тайваньский пролив с тем, чтобы, по словам Макмарры, оказать давление на Китай. В итоге эсминец Curtis Wilbur и крейсер Antietam были оттеснены китайскими военно-морскими судами, когда они пытались пересечь Тайваньский пролив.

Фото: Министерство обороны РФ
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Целью этого рейда, по словам Макмарры, было "напомнить другим, что ВМС США будут продолжать летать, плавать и действовать везде, где действует международное право". Этот инцидент последовал за чередой полетов бомбардировщиков ВВС США через спорные Восточные и Южно-Китайские моря, которые Пекин характеризовал как "провокационные".

Как отмечают аналитики, демонстративный рейд американского эсминца в Японском море прошел на фоне обострения напряженности между Вашингтоном и Москвой по целому ряду вопросов.

В понедельник госсекретарь США Майк Помпео дал России 60 дней для того, чтобы якобы выполнить свои обязательства в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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На этот ультиматум жестко отреагировал президент России Владимир Путин, назвав его "запоздалым", так как ранее США заявили о своем безальтернативном выходе из договора. Кроме того, по мнению российского президента, Соединенные Штаты голословны в своих обвинениях в адрес Москвы.

Между тем

В среду стало известно о намерении Вашингтона блокировать строительство газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает Deutsche Welle.

"В отношении россиян уже и так действует множество санкций. Их может стать еще больше", - подчеркнул Болтон. Ранее представитель США при ЕС Гордон Сондленд заявил, что у президента США Трампа "есть много средств остановить Северный поток-2", который должен быть введен в эксплуатацию в конце 2019 года.

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