Итан Хоук сыграет в "Городе головорезов" лидера Wu-Tang Clan RZA

Итан Хоук присоединился к касту криминального триллера рэпера RZA "Город головорезов" (Cut Throat City).

Экс-супруг Умы Турман и аксакал независимого кинематографа Итан Хоук ("Общество мертвых поэтов", "Гаттака", "Тренировочный день", "Дневник пастыря", "Великолепная семерка"), за плечами которого четыре номинации на премию "Оскар", сыграет политика в экологическом триллере про ограбление "Город головорезов", который возглавляет лидер группы Wu-Tang Clan и альтернативный хип-хоп-исполнитель RZA.

К слову, кино для рэпера - давно вотчина: он неоднократно снимался в эпизодических ролях и писал музыку к фильмам ("Пес-призрак: Путь самурая", "Генетическая опера", дилогия "Убить Билла" и т.д.), а поставить "Человека с железными кулаками" ему помог сам Квентин Тарантино.

По сведениям Deadline, Хоук составит компанию следующим актерам: Терренсу Ховарду ("Пленницы", сериал "Империя"), Уэсли Снайпсу ("Блэйд", "Неудержимые 3"), Эйсе Гонсалес ("Малыш на драйве", сериал "От заката до рассвета"), Катерине Грэхэм ("Ад на Земле", "2Pac: Легенда"), Джоэлю Муру ("Аватар", "Гость") и др.

Главными героями станут четверо друзей, который возвращаются в разрушенный ураганом Новый Орлеан и понимают, что у них теперь нет ни дома, ни работы. Один из местных бандитов предлагает решить все насущные вопросы самым легким способом - ограбить казино.

Однако задуманное идет не по плану и теперь команде предстоит не только как-то решить вопрос с гангстерами, но и с преследующими их полицейскими.

Итан Хоук сыграет уважаемого и сердобольного местного чиновника Джексона Симмса, проявляющего заботу о своих земляках, пострадавших в результате природной катастрофы. Симмс сломлен после потери жены, но горе людей заставляет его активизироваться и помочь родному городу.

Сценарий написан Полом Кушири, а в июле режиссер представил трейлер картины.

"Город головорезов" появится в прокате в следующем году.