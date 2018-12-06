Книжная новинка по истории белорусской государственности выйдет до конца года

Уникальное издание, посвященное истории белорусской государственности от ее истоков до современности, готовят в Институте истории академии наук РБ. Первая книга пятитомника, сообщил директор института Вячеслав Данилович, которого цитирует БЕЛТА, выйдет еще до конца текущего года.

В научной монографии ученые исследуют процессы формирования "потенциала государственности белорусского народа, анализируют ее исторические формы, которые принадлежали не только белорусам, но и другим этносам: Полоцкое и Туровское княжества, Киевская Русь, Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, Российская империя. И самое главное - в научном издании рассматриваем национальные формы белорусской государственности, такие как БССР, Республика Беларусь. Сейчас первые три тома уже находятся в издательстве "Белорусская наука", - пояснил Данилович, выступая сегодня на международной конференции в Минске, посвященной 100-летию БССР.

В ее работе принимают участие около 500 человек, в числе которых ведущие ученые-историки, представители министерств и ведомств, научных организаций, высших учебных заведений страны, зарубежные гости.

Задачами международного форума, по мнению его организаторов, являются ознакомление с научными и практическими достижениями в области изучения истории революционных событий начала XX века, становления белорусской национальной государственности, обсуждение дискуссионных вопросов истории страны, а также активизация взаимодействия академической и университетской науки.