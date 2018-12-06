Кроссовер Hyundai Creta установил рекорд продаж в России

Автопроизводители продолжают подводить итоги последнего месяца осени. Вслед за АвтоВАЗом свои результаты на российском авторынке опубликовала компания Hyundai.

Как сообщает пресс-служба корейской марки, в ноябре кроссовер Creta разошелся тиражом в 6 800 проданных машин (+18%). Это лучший результат продаж с момента появления модели в России. Следом идет бюджетный седан Solaris - было реализовано 5 413 этих автомобилей (+2%). Топ-3 замыкает Hyundai Tucson - в прошлом месяце он нашел 1 820 покупателей (+21%).

Далее расположились Hyundai Santa Fe (820 автомобилей) и Sonata (610 машин).

Всего в ноябре компания реализовала 15 882 автомобиля - на 3,9% больше, чем годом ранее. А по итогам одиннадцати месяцев 2018 года продажи Hyundai составили 163 194 машины (+14%).

Ранее в Hyundai рассказали "РГ" о том, какие новинки марка привезет в Россию в следующем году. Обновленный седан Elantra появится в первом квартале, хот-хэтч Hyundai i30 N доберется до нашей страны в первом полугодии. Также ожидается, что россияне смогут купить новое поколение Sonata.