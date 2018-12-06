Лукашенко: Для ЕАЭС 2018 год стал неоднозначным

Неоднозначным с политической и с экономической точки зрения оценивает итоги уходящего года белорусский руководитель. Свою позицию Александр Лукашенко изложил в Санкт-Петербурге на заседании Высшего Евразийского .

Среди позитивных достижений президент отметил вступление в силу договора о Таможенном кодексе ЕАЭС, наделение Молдовы статусом наблюдателя. Государства - члены союза подписали временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном, и соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем. Нормы, закрепленные в этих документах, рассчитывает лидер РБ, "будут реализованы в полной мере. Каждый из них принимался с заделом на будущее и с расчетом на значительный экономический эффект".

Вместе с тем он отметил, что существуют важные вопросы, которые до сих пор остаются нерешенными. Они касаются устранения барьеров в торговле, формирования общих рынков газа и нефти, цифровизации экономик стран ЕАЭС, развития кооперации в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг.

Президент констатировал, что в начале текущего года Россия в качестве председателя в органах ЕАЭС продолжила работу по устранению барьеров, изъятий и ограничений, препятствующих формированию общего рынка ЕАЭС. "Это действительно одна из самых острых проблем нашего союза, которая еще несколько лет назад была обозначена белорусской стороной. Однако данный вопрос решается непозволительно медленно", - обратил внимание глава государства.

Он обратил внимание своих коллег на необходимость обеспечения работы союза в условиях стабильной и справедливой топливно-сырьевой политики. В союзнических отношениях, добавил он, "нет интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов. Есть целостная система - Евразийский экономический союз. И под этим мы концептуально и конкретно подписались".

Президент России, в свою очередь, говоря о ценообразовании на газ, решил сравнить братскую Беларусь с ФРГ. По его данным, сегодня для Беларуси цена за тысячу кубических метров газа составляет $129, а в следующем году будет $127, в то время как в ФРГ - $250. Такую ситуацию на фоне гораздо более низкой цены на газ в самой России Владимир Путин охарактеризовал, как "большое преимущество для наших союзников". Одновременно он согласился, что стороны должны стремиться к полной унификации. "Для этого нужно время и другой уровень интеграции между нашими странами. Это предмет переговоров", - заявил российский лидер и предложил продолжить дискуссию с белорусским коллегой в закрытом от прессы режиме.

Лукашенко высказал солидарность с мнением российского лидера. Он обратил внимание и на важность развития новых сфер сотрудничества, в том числе атомной энергетики и возобновляемых источниках энергии. Однако, заметил он, отсутствие согласия по принципам формирования основного нефтегазового рынка не позволяет ЕАЭС прогрессировать более быстрыми темпами. Решение этого ключевого вопроса, по его мнению, позволит странам приступить к освоению и других направлений.

В повестку дня саммита ЕАЭС, как уже сообщал "СОЮЗ", внесен и вопрос о развитии кооперации в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли. Реализация этой инициативы, полагает президент РБ, "с учетом ее высокого мультипликативного эффекта на развитие смежных отраслей и секторов придаст мощный импульс нашему инновационному и промышленному сотрудничеству".

Говоря о перспективах дальнейшего развития ЕАЭС, лидер Беларуси отметил, что евразийское строительство должно охватывать все новые сферы сотрудничества. "Ни у кого не должно возникать сомнений в том, что ЕАЭС - это эффективный совместный проект, нацеленный на повышение уровня экономического благосостояния всех государств-членов", - резюмировал он.