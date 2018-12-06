Саммит ЕАЭС: Какие вопросы особенно важны для Беларуси

Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, расположенная в историческом центре города на Неве в бывшем здании Святейшего Синода, стала 6 декабря местом заседания Высшего Евразийского экономического совета. Лидеры стран ЕАЭС в узком формате обсудят реализацию цифровой повестки в организации, дальнейшее развитие интеграционных процессов, распределение ввозных таможенных пошлин между государствами, формирование общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов. Последний вопрос, сообщает БЕЛТА , особенно важен для Беларуси.

Александр Лукашенко в недавнем интервью российскому телеканалу пояснил, почему белорусская сторона придает большое значение данной теме. "Для нас важно, чтобы мы со смоленским, московским, питерским предприятиями работали в равных условиях. Тогда создается конкурентоспособность нормальная", - уточнил он свою позицию.

Что касается распределения ввозных таможенных пошлин, на встрече с главами правительств стран ЕАЭС в белорусской столице Лукашенко заявил, что страна не поддержит предложение о продлении сроков действующих нормативов. "По-прежнему открыт вопрос расчета нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин, - подчеркнул он. - Предложение в очередной раз продлить сроки действующих нормативов абсолютно невыгодно для Беларуси".

По словам белорусского лидера, в противном случае, Минск будет поставлен в неравные условия. Поэтому, по его мнению, необходимо приложить максимум усилий для выхода на справедливое решение. "Оно всем понятно. И здесь, наверное, меньше должно быть политики, а все-таки больше экономики", - убежден президент РБ.

Все более важным аспектом совместной работы в ЕАЭС становится и цифровая повестка. Лукашенко полагает, что сейчас основная задача - определить первоочередные цифровые решения, которые способны обеспечить эффект для трансграничного и межотраслевого взаимодействия. "Минск готов к полноценному участию в реализации данных инициатив, готов внести хороший вклад в реализацию данных предложений", - отмечал он на встрече с премьер-министрами стран ЕАЭС.

Нынешняя повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета в широком составе, уточняет агентство, включает вопросы, касающиеся основных направлений международной деятельности организации, взаимодействия ЕАЭС с другими странами, конкуренции на трансграничных рынках, сотрудничества в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг.

Кроме того, главы государств должны согласовать бюджет союза на 2019 год и размер пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в суд ЕАЭС.