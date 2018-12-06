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06.12.2018 19:00
Рубрика: Экономика

На форуме в Давосе отменили "Русский дом"

Текст: Александр Проценко

На Всемирном экономическом форуме-2019 в швейцарском Давосе не будет "Русского дома" - официальной резиденции российской делегации. Фонд Росконгресс - крупнейший российский организатор конгрессно-выставочных мероприятий объявил о прекращении подготовки этой программы "в связи с ограничениями, которые были введены организаторами Всемирного экономического форума (ВЭФ) в отношении российских бизнесменов”.

Путин прокомментировал ситуацию вокруг форума в Давосе

Об этом сообщается на официальном сайте фонда. "В ходе подготовки проекта сотрудники фонда Росконгресс общались со многими представителями российского и международного бизнеса, и они высказали озабоченность явной претенциозностью руководства Всемирного экономического форума, поэтому не планируют его посещение", - сказано в сообщении.

О возможном отказе российских властей от участия в Давосском форуме объявил в середине ноября премьер-министр Дмитрий Медведев. Причиной он назвал информацию газеты Financial Times о том, что попавшим под санкции США российским бизнесменам Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и президенту ВТБ Андрею Костину "фактически отказано" в участии в давосском форуме из-за давления со стороны Вашингтона. Президент России Владимир Путин, комментируя слова премьера, предоставил российским бизнесменам право самим принимать решение об участии в форуме. И вот решение принято: отдельные бизнесмены, возможно, приедут на форум, но официальной российской делегации в Давосе не будет.

Пушков: Давос без России перестанет быть всемирным форумом

Сам форум состоится в конце января 2019 года, и Росконгресс планировал организацию на нем работы "Руссского дома” с 21 по 25 января. До сих пор это была одна из с амых гостеприимных международных площадок для встреч и переговоров по вопросам развития экономического, культурного и научно-технического сотрудничества. Причем, на Давосе-2019 предполагалось расширение "Русского длома” с увеличением пространства для деловых переговоров и встреч.

Теперь "Русского дома” в швейцарском Давосе не будет вообще.

Экономика ВЭД Давосский форум
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