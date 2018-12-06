Нацсобрание Франции одобрило мораторий на повышение налогов на топливо

Национальное собрание (парламент) Франции одобрило мораторий на повышение налогов на топливо, который предложил ввести после серии беспорядков, устроенных представителями движения "желтые жилеты", французский президент Эмманюэль Макрон, дав соответствующее поручение правительству. "Президент Макрон попросил совет министров, политические и профсоюзные силы, работодателей сделать ясный и явный призыв к спокойствию", - сказал представитель правительства Бенджамин Гриво.

За это решение, сообщает AFP, проголосовали 358 депутатов французского парламента, против - 194. Бурные дебаты по законопроекту продолжались в течение почти пяти часов. Несмотря на призыв президента Национальной ассамблеи Ричарда Феррана к "взаимном уважению" и "соблюдению достоинству" в парламенте, оппозиционные депутаты неоднократно выражали свое неодобрение действиями кабинета министров страны.

Правительство Франции во главе с премьер-министром Эдуаром Филиппом сослалось на статью 50 часть 1 конституции страны. В своем заявлении в парламенте премьер-министр, в частности, сообщил о том, что Матиньонский дворец отказался от планов внести в бюджет 2019 год вопрос об увеличении налога на выбросы углерода, заморозил повышение этой зимой тарифов на газ и электричество, а также отказался от автомобильной технической инспекции до лета. Таким образом, отмечают эксперты, правительство без какого-либо сопротивления, удовлетворило все запросы "желтых жилетов".

По словам Филиппа, правительство окончательно откажется от увеличения налогов на топливо, если не найдет "хорошие решения" во время консультаций с представителями "желтых жилетов". "Что поставлено на карту - это безопасность французов и наших институтов, и здесь я призываю к ответственности", - сказал Филипп в своем выступлении перед Ассамблеей. "Все участники публичных дебатов, политики, профсоюзные лидеры, редакторы газет и граждане должны будут отвечать за свои заявления в ближайшие дни", - добавил он.

По подсчетам экономистов, введенный шестимесячный мораторий на повышение налогов на топливо обойдется французской казне дефицита в два миллиарда евро.

Напомним, что движение "желтых жилетов" было спонтанно создано всего-лишь 17 ноября по призыву в социальных сетях. У него нет лидеров и организаторов, а пока лишь сформирована группа из восьми рядовых французов, которых отрядили на переговоры с Филипом. Участники движения в ходе своих громких протестных акций, которые начались во всей страны и даже перекинулись в бельгийский Брюссель, носят обязательные во Франции для автомобилистов "желтые жилеты",

Три предыдущие акции, которые проводятся по субботам, обернулись погромами и беспорядками, нанесением значительного ущерба одному из символов французской столицы - Триумфальной арке. Таких беспорядков Париж, по оценке наблюдателей не знал во время студенческих беспорядков в мае 1968 года, спровоцированных также проблемами с топливом. Тогда действия радикалов, едва не приведшие к революции, своим волевым решением прекратил президент, генерал Де Голль, который пригрозил вообще перестать продавать бензин французам и закрыть все АЗС.