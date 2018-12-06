Новый Nissan X-Trail поступил в продажу

Новый кроссовер Nissan X-Trail поступил в продажу в дилерские салоны. Цена автомобиля начинается с отметки 1 574 000 рублей.

О новом X-Trail мы подробно писали, поскольку корреспонденту "РГ" довелось одним из первых протестировать новинку. С точки зрения дизайна изменений произошло немного - в Nissan поработали над решеткой радиатора, заменили фары головного света (в богатых комплектациях они теперь адаптивные) и задние фонари, поставили другие бамперы и предложили потребителям иные колесные диски. В салоне появился скошенный снизу руль, переднюю панель обшили кожей. Передний пассажир получил возможность регулировать посадку с помощью клавиш, а задние - включать подогрев.

Несколько изменений произошли и по части технологий. В список опций безопасности добавили системы обнаружения препятствий при езде задним ходом (RCTA) и экстренного торможения перед препятствием (FEB). Крышку багажника можно открывать по взмаху ноги, а во время движения принудительно включаются фронтальная и боковые камеры. Некоторые комплектации имеют медиасистему "Яндекс.Авто", в других осталась NissanConnect.

При этом инженеры компании всерьез потрудились над калибровками руля, подвески, вариатора и двигателей. Линейка силовых агрегатов осталась прежней (бензиновые 2.0, 2.5 и дизельный 1.6 на 144, 171 и 130 л.с. соответственно с 6-ступенчатой "механикой" и CVT), но во время тест-драйва показалось, что разгон стал более плавным, а силовая установка начала быстрее реагировать на педаль газа.

Стоит отметить, что в Nissan удалось удержать цены - после обновления бестселлер бренда подорожал незначительно. В начальной комплектации XE он продается за 1 574 000 рублей. С предустановленной системой "Яндекс.Авто" машину оценили минимум в 1 808 000, а топовая версия предложена за 2 234 000 рублей.

Добавим, что дорестайлинговый Nissan X-Trail пока доступен в продаже - информация о нем присутствует на официальном сайте дистрибьютора японской компании. В настоящее время стоимость автомобилей варьируется от 1 498 000 до 2 086 000 рублей.