Один военнослужащий США погиб в ЧП с самолетами у берегов Японии

Один американский военнослужащий погиб в результате столкновения истребителя-бомбардировщика McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортного самолета-заправщика KC-130 у берегов японского острова Сикоку. Жизнь второго обнаруженного спасателями военного находится вне опасности.

Пропавшими без вести по-прежнему числятся пять военнослужащих США, передает телерадиокомпания NHK. Поисковые мероприятия продолжаются. К операции привлечены корабли и самолеты Сил самообороны японского государства.

Инцидент произошел при дозаправке истребителя-бомбардировщика в воздухе. Военные самолеты приписаны к американской базе США Ивакуни, которая находится на территории японской префектуры Ямагути.